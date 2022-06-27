В Госдуме объяснили отказ Турции присоединиться к санкциям против РФ

У Турции есть свои геополитические интересы, которые она намерена защищать, а не бросать к ногам коллективного Запада. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя отказ Анкары присоединяться к санкциям против РФ.

Как указал политик, Турция действует продуманно и не желает портить выгодные ей отношения с Россией.

«У Анкары есть свои геополитические интересы, которые она намерена защищать, а не бросать к ногам коллективного Запада и расплачиваться за это собственным благополучием и экономикой, как это делают другие страны. В этой риторике Турции относительно нашей страны прослеживается отстаивание Анкарой своей четкой позиции, равной той, которая касается принятия Финляндии и Швеции в НАТО», — отметил он.

Своим поведением Турция демонстрирует, что с ней нужно считаться, и пока что Запад принимает эти правила игры, заключил Белик.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Анкара не будет подключаться к антироссийским санкциям. Он отметил, что страна преследует прежде всего экономические выгоды, и поэтому введение рестрикций не входит в ее планы.

21 июня СМИ сообщили об ухудшении отношений между США и Евросоюзом с одной стороны и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с другой. Журналисты считают, что из-за тяжелой экономической ситуации Эрдогану нужно «найти виновных». Сейчас он менее склонен к сотрудничеству с западными странами.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. До этого, в начале 2022 года, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о том, что эти страны отвечают многим стандартам Североатлантического альянса и могут быстро присоединиться к блоку, если выразят такое желание.

Между тем Анкара 8 июня представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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