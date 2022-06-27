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США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям

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Министерство торговли США введет первые ограничения против компаний, которые помогают России обходить наложенные на нее санкции. Об этом говорится в обнародованной 27 июня справке Белого дома, посвященной мерам администрации Джо Байдена в отношении РФ.

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«Список пополнят несколько компаний со всего мира, им будет запрещено приобретать произведенные в США товары и технологии, в частности, полупроводники. Государственный департамент и министерство финансов введут санкции против физических лиц, которые помогают России в обходе ограничений», — уточняется в публикации.

Также отмечается, что министерства торговли и финансов США обратятся с совместным предупреждением к финансовым организациям, чтобы выявить потенциальные нарушения экспортного контроля.

Объявленные меры приурочены к проходящему в Германии саммиту «Большой семерки» (G7).

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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