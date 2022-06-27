Гигантского слизня с леопардовым окрасом нашли в Подмосковье

В подмосковном Лыткарино местная жительница обнаружила слизня длиной 20 см с необычным леопардовым окрасом. Фото она опубликовала в одной из соцсетей.

Биолог Евгений Дунаев прокомментировал увиденное интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он подтвердил, что существо является большим придорожным слизнем. Для данного вида подобная пятнистая окраска типична. Фон может быть светлее, но полосы и пятна обычные.

Слизень, как и большинство моллюсков, обладает раковиной, но она преобразовалась до маленькой кальциевой пластинки и скрыта под кожей. Родиной слизня является Европа, его завезли и в другие части света.

Ранее специалисты перечислили наиболее часто встречающиеся инфекции весны-лета. В эти времена года россияне чаще всего жалуются на укусы клещей и комаров. Клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Комары иногда переносят лихорадку Денге, которая завозится из-за границы. Кроме того, насекомые могут быть переносчиками вируса лихорадки Западного Нила: в прошлом году было несколько инцидентов.