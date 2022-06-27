Welt назвала возможную добычу лития в Боливии новой сырьевой ловушкой Путина для Запада

Новую сыревую ловушку для Запада подготовил российский лидер Владимир Путин. Об этом в воскресенье, 26 июня, пишет немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что Боливия ищет партнеров, благодаря которым можно было бы разработать свои месторождения лития, признанные крупнейшими в мире, металл применяется во многих сферах — от электроники и металлургии до медицины и ядерной энергетики. В статье говорится о том, что Россия выступает в роли одного из кандидатов. Так, российский президент может договориться с боливийскими властями о помощи в разработке месторождений лития.

«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — подчеркивает автор материала.

Он считает, что контроль над месторождениями южноамериканской страны лишь увеличил бы зависимость европейских стран от сырьевого экспорта РФ. Так, к газу и нефти прибавился бы еще и литий. В Боливии находится 21 млн т запасов металла, а этот показатель выше, чем в Аргентине и Чили.

«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», — отмечается в статье.

Западные государства ужесточили санкции в отношении России 24 февраля, когда Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Накануне ситуация там существенно обострилась из-за обстрелов со стороны военнослужащих Украины.