Десятилетний сын Бена Аффлека устроил аварию за рулем Lamborghini

Сын американских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Сэмюэл в воскресенье, 26 июня, сел за руль арендованного кроссовера Lamborghini и устроил ДТП, врезавшись в BMW, пишет New York Post.

Автомобиль Lamborghini Urus, день аренды которого обходится в $1475, Аффлек взял вместе со своей невестой певицей Дженнифер Лопес. Однако пара не смогла уехать дальше парковки, так как во время осмотра кроссовера за руль сел десятилетний ребенок и включил заднюю передачу.

Сотрудники автосалона не стали вызывать правоохранительные органы, так как все машины застрахованы.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. Брак продлился 10 лет, за это время звезда родила ему двух дочерей и сына: Вайолет Энн, Серафину Роуз Элизабет и Сэмюэля. В 2021 году Аффлек возобновил отношения с Дженнифер Лопес, с которой встречался еще в начале нулевых.