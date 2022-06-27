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Синоптик сообщил о продолжении ливней в Крыму в ближайшие дни
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Синоптик сообщил о продолжении ливней в Крыму в ближайшие дни

Синоптик Синенков сообщил, что в ближайшие дни ливни в Крыму сохранятся, но ослабеют
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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В ближайшие дни в Крыму кратковременные ливневые дожди сохранятся, однако они существенно ослабеют. Об этом «Известиям» 27 июня сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

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«На повышение температуры в начале недели тоже рассчитывать не приходится. Она сохранится в пределах +23...+25 градусов. Тем не менее уже в конце недели температура поднимется до привычных для конца июня значений — +28...+30 градусов. Погода нормализуется. Будет солнечно, тепло и сухо», — добавил эксперт.

При этом в пресс-службе Ростуризма подчеркнули, что происшествий в связи с погодными условиями в Крыму не зафиксировано, курортные города республики доступны для гостей и жителей.

По информации ведомства, наиболее сильные осадки зафиксированы в Белогорском и Симферопольском районах.

«По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу ослабление осадков ожидается уже завтра во второй половине дня 28 июня. Начиная со среды в Крыму установится солнечная теплая погода», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории города Симферополя и Симферопольского района. Такое решение было принято из-за обильного выпадения осадков «при прохождении комплекса опасных метеоявлений».

«Контроль за выполнением указа возложен на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко», — написал Аксенов в своем Telegram.

Накануне Аксенов заявил о разрушении двух мостов в результате ливней и последовавших за ними подтоплений в Симферопольском районе полуострова. Также стало известно, что за сутки в период с 25 по 26 июня спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон подтопления в Крыму свыше 120 человек.

Кроме того, сильные дожди стали причиной схода селевого потока на территорию санатория «Аю-Даг» в городе Алуште.

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