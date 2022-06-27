Дело возбудили против растившей детей в доме с плесенью матери в Ершове

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей возбудили в отношении жительницы Ершовского района Саратовской области.

35-летняя женщина не занималась воспитанием четверых детей, которым было от 6 месяцев до 9 лет. Она не показывала детей врачам, не стирала им одежду и не покупала игрушки.

Кроме того, дети жили в антисанитарийных условиях, на стенах в доме были грибок и плесень, полы и потолок находились в непригодном для жилья состоянии, на кухне в окнах не было стекол. Малыши не имели отдельного места для сна и игр, а также средств личной гигиены и постельных принадлежностей.

В итоге детей госпитализированы. Их поместили в социально-реабилитационный центр, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области пенсионер обнаружил ребенка, оставленного в лесу. Малыш лежал недалеко от проезжей части в сумке для переноски детей и был накрыт пленкой. Врачи диагностировали у ребенка переохлаждение.