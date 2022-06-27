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Литва будет дополнительно проверять транзит в Калининград через территорию ЕС
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Литва будет дополнительно проверять транзит в Калининград через территорию ЕС

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Литва должна проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию Евросоюза (ЕС). Об этом 27 июня ТАСС сообщил представитель Еврокомиссии.

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Он отметил, что ряд европейских санкций «в отношении конкретного российского экспорта», например металлопродукции и стройматериалов, вступает в силу «уже сейчас».

«Это означает, что Литва должна применять дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС», — сказал собеседник агентства.

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня призвал местные власти начать консультации с Еврокомиссией (ЕК), чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба, но при этом было болезненным для российской стороны. 27 июня власти Литвы на консультациях с ЕК согласовали принципы и установки транзита грузов РФ в Калининград.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. Вместе с тем губернатор сообщил, что региону хватит мощностей для доставки грузов морским путем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июня заявила, что ответные меры Москвы будут «практическими».

Рестрикции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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