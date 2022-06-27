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Песков заявил об усилении мер безопасности из-за угроз терактов

Песков: меры безопасности в России из-за угроз терактов максимально усилены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Меры антитеррористической безопасности в России максимально усилены из-за угроз терактов. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Они и так максимально усилены», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли усиливаться меры безопасности в стране на фоне угроз представителей Киева осуществить теракты на территории России.

При этом он уточнил, что применение дополнительных мер является прерогативой силовых ведомств.

Ранее в понедельник в интервью британской газете Financial Times руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами. Он заявил, что украинская сторона продолжит атаковать российские территории и устраивать диверсии на подконтрольных ей территориях. В частности, Буданов упомянул недавний подрыв автомобилей в Херсонской области. В результате теракта 26 июня погиб чиновник военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко.

До этого, 15 июня, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

Песков прокомментировал это заявление в тот же день, назвав его анонсом возможного теракта. Представитель Кремля также подчеркнул, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

22 апреля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что Киеву не следует угрожать России ударами по ее территории, в том числе по Крымскому мосту, поскольку это повлечет за собой ответные меры.

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