Пресс-секретарь Путина Песков назвал сообщения США о дефолте в России неправомерными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку сообщениям агентства Bloomberg о том, что в России в понедельник, 27 июня, случился дефолт по внешним обязательствам. В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента назвал неправомерными подобные утверждения.

Он напомнил, что необходимый платеж в валюте был выполнен еще в прошлом месяце.

«А тот факт, что [международный депозитарий] Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателя, — это уже не наши проблемы», — сказал Песков, резюмировав, что оснований называть сложившуюся ситуацию дефолтом нет.

Bloomberg сообщило о дефолте в России

Публикация Bloomberg была размещена ранее в этот же день. Агентство утверждает, что именно в ночь на 27 июня вышел срок льготного периода для уплаты $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. В материале отмечается, что Москва сама не станет объявлять о дефолте.

Сложившуюся ситуацию журналисты окрестили уникальной, поскольку у РФ есть средства для совершения выплат по обязательствам, но нет соответствующей возможности из-за западных рестрикций.

Ответ Москвы на сообщения о дефолте

Член думского комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» сообщения о дефолте в России назвал самопиаром Запада, нацеленным на то, чтобы убедить жителей США и европейских стран в успешности санкций против Москвы.

Он также заверил, что Россия производит все выплаты по графику, в полном объеме и в рублях.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Джабаров — первый зампред комитета Совфеда по международным делам. Сенатор назвал заявления о дефолте ложью и напомнил, что Запад заморозил огромные средства, принадлежащие РФ, а также сам отказывается проводить платежи.

Что означает дефолт для населения России?

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в комментарии «Известиям» разъяснил, что по сути для получателей выплат не важно, в какой валюте они производятся — в рублях, долларах или евро. Однако формально кто-то может обвинить Москву в нарушении соглашения, так как в нем прописано, что долг возвращается именно в той валюте, в которой брался.

Остапкович допустил, что претензии будут носить массовый характер, что в свою очередь приведет к техническому дефолту, который продлится месяц. Затем, если обязательства так и не будут погашены, последует общий дефолт или прямой дефолт, а далее кросс-дефолт. Тем не менее Россия имеет право подать в суд, и разбирательство в соответствии с англо-саксонским правом может тянуться больше года.

По мнению эксперта, по россиянам дефолт, даже прямой, не ударит.

«Не надо бояться слова «дефолт». Ничего страшного в этом нет. После дефолта в 1998 году у нас были лучшие экономические годы, когда экономика росла по 6,5%. Россия и так отрезана от торговли со странами западного направления. С востоком не будет проблем», — уверен он.