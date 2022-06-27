Больше 1 млн га засеяли яровыми культурами в Амурской области

Посевная кампания в Амурской области подходит к завершению. Аграрии засеяли яровыми культурами свыше 1,02 млн га, что составляет 93,4% планового показателя.

По данным регионального правительства, по сравнению с 2021 годом площадь посева яровых культур выросла на 78,1 тыс. га. Зерновые культуры размещены на площади 170,6 тыс. га, тритикале — на площади 0,6 тыс. га. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Соей засеяли 835,3 тыс. га, что составляет 98,5% плана. По сравнению с 2021 годом площадь посевов выросла на 99,3 тыс. га. Магдагачинский район перевыполнил сев сои в 3,6 раза, Бурейский — на 111,9%.

В девяти районах Приамурья продолжается сев кормовых культур. Всего освоено 14,1 тыс. га. Овощные культуры заняли площадь 435 га, картофель — свыше 1,83 тыс. га.