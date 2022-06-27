Причастный к теракту в ночном клубе в Стамбуле задержан в Дагестане

В Дагестане задержан участник ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), причастный к теракту в ночном клубе в Стамбуле, где погибли 39 человек. Обэ том 27 июня сообщили в ФСБ.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в ночь на 1 января 2017 года. Мужчина в костюме Санта-Клауса открыл огонь по отдыхающим из автомата Калашникова. Погибли не менее 39 человек, еще 69 были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

Личность подозреваемого была установлена как Абдулгадир Машарипов, по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан. Спустя 17 дней после теракта он был задержан, а в 2020 году приговорен к 40 пожизненным заключениям.

Новость дополняется