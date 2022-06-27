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В Белоруссии оценили вероятность помилования Софьи Сапеги

Белорусский политик Гайдукевич допустил помилование россиянки Софьи Сапеги
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Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
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Депутат палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич в понедельник, 27 июня, в беседе с «Известиями» допустил помилование осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии россиянки Софьи Сапеги, предположив, что решение может быть принято в течение месяца.

Ранее в этот день стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Она передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад.

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«Президенту решать, он часто милует, кстати, если [человек] раскаялся, если сотрудничает со следствием. Конечно, есть отягчающие обстоятельства: очень многие люди пострадали от их действий. Вот в том числе я», — рассказал Гайдукевич.

По словам белорусского парламентария, в «Черную книгу Белоруссии» (Telegram-канал, признанный в республике экстремистским), которую вела Сапега, были внесены дочери политика, а в дом Гайдукевича прилетали бутылки с зажигательной смесью.

«Президент вправе помиловать, но я думаю, с учетом обстоятельств, мы не до конца знаем, что она следствию рассказала. Как говорят, всё рассказала. В таком случая возможно, что президент и помилует. Я думаю, что в течение месяца будет принято то или иное решение [по прошению о помиловании]», — заключил он.

Адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил «Известиям», что шансы на помилование достаточно высокие. При этом он указал на то, что это достаточно длительная и формализованная процедура, поскольку прошение должно пройти через множество инстанций, пока дойдет до президента. Как предположил адвокат, это может занять около полугода.

Лукашенко 3 июня заявил журналистам в Минске о возможности передать РФ Сапегу. Он отметил, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Как тогда в беседе с «Известиями» отметил Гашинский, полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также уточнял, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко. В случае отказа защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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