Один ребенок погиб и еще один пострадал при взрыве телевизора в Перми
В Перми в квартире взорвался телевизор. В результате инцидента двухлетний ребенок скончался на месте, еще один пострадал. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
Пострадавшего пятилетнего ребенка госпитализировали в медучреждение, он находится в состоянии средней степени тяжести.
По информации портала URA.RU, на момент взрыва в квартире взрослых не было. Мама детей оставила одних, пока ходила в магазин. Также местные жители утверждают, что перед случившимся в районе происходило отключение электричества.