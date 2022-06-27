Владелец Ray-Ban и Michael Kors Леонардо Дель Веккио скончался в возрасте 87 лет

Итальянский предприниматель Леонардо Дель Веккио, председатель компании EssilorLuxottica, владеющей брендами Oakley, Michael Kors, Ray-Ban и другими, скончался в возрасте 87 лет. Информацию подтвердила сама корпорация в понедельник, 27 июня, передает агентство Bloomberg.

Миллиардер родился 22 мая 1935 года в Милане и в возрасте семи лет был отдан матерью в детский дом из-за невозможности его содержать. Уже в 14 лет он стал работать в качестве подмастерья у производителя инструментов и красителей.

В 1960-х он основал небольшое предприятие Luxottica по изготовлению оправ для очков. Именно оно позже станет производить собственные изделия, а Дель Веккио приобретет Ray-Ban за $640 млн.

В 2018 году Luxottica объединилась с французской компанией French Essilor и стала называться EssilorLuxottica. Сейчас ее штаб-квартира находится в Париже.