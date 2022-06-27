В Москве началась церемония прощания родных с певцом Юрием Шатуновым

В похоронном доме Троекурово в Москве в понедельник, 27 июня, началась церемония прощания друзей и близких с экс-солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Накануне, 26 июня, поклонники со всей России и зарубежья собрались в траурном зале Троекуровского кладбища, чтобы проститься с популярным певцом. Церемония продлилась шесть часов.

Родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище. Директор музыканта Аркадий Кудряшов позже рассказал, что частично прах будет захоронен в Германии.

О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец. В ФРГ до настоящего момента проживала семья звезды эстрады.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. Слушатели не могли в это поверить, так как всего за несколько дней до этого артист давал концерт и выглядел бодрым и здоровым.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова. Песня «Белые розы» была одним из хитов артиста в конце 1980-х годов.