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Комитет Госдумы поддержал приравнивание к госизмене переход на сторону противника
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Россиян, у которых есть допуск к гостайне, предложили лишать свободы за выезд из страны

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В Госдуме предложили за выезд из страны лишать свободы россиян, у которых есть доступ к государственной тайне. Поправка была предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

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Ею предлагается дополнить ст. 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны» Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, выезд из России гражданина, имеющего допуск к гостайне, может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Кроме того, в понедельник, 27 июня, на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству были поддержаны поправки ко второму чтению, согласно которым переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет расцениваться как присоединение к его войскам и приравниваться к государственной измене.

Проект о наказании за участие в военных действиях против РФ и шпионаж был одобрен Госдумой в первом чтении 14 июня. Статья о госизмене дополняется нормой об ответственности за участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ. За это может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Законопроект был внесен 25 мая. Он был инициирован группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Согласно пояснительной записке, принятие изменений «будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».

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