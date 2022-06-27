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Песков ответил на вопрос об иске украинского бизнесмена

Песков об иске Ахметова к РФ: здесь ответ очевиден
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Фото: commons.wikimedia.org/Juda Engelmayer
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об иске украинского бизнесмена Рината Ахметова против РФ в Европейский суд по правам человека.

«Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», — сказал Песков журналистам, пояснив, что решение ЕСПЧ на территории России исполняться не будут.

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Ранее, 27 июня, украинский предприниматель Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба.

11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года.

В Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины для защиты мирного населения Донбасса. решение было принято на фоне обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик.

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