Подросток впал в кому после падения со строительного крана в Хабаровске

В Хабаровске 13-летний мальчик серьезно пострадал в результате падения с крана на заброшенной стройке. Подросток находится в коме.

Инцидент произошел на улице Рокоссовского. По данным правоохранительных органов, школьник залез на территорию замороженного строительного объекта и забрался по металлическому подъемнику. В какой-то момент ребенок сорвался. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Transsibinfo.com.

На объекте теперь будут дежурить сотрудники частного охранного предприятия.

В июне школьник беспрепятственно попал на незаконченную стройку в Волгоградской области. Мальчик упал с высоты второго этажа и получил открытую черепно-мозговую травму. Подростка доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь больше недели. Несмотря на оказанную помощь, мальчик скончался.