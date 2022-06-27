Песков указал на осведомленность Москвы происходящим на саммите G7

Москва следит за заявлениями участников саммита G7. Об этом сообщил в понедельник, 27 июня, на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, сообщения СМИ, заявления, которые делались на этом саммите... Мы наблюдаем, конечно, за тем, что там происходит», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, знает ли Кремль, что на саммите обсуждали фотографию президента РФ Владимира Путина на коне, Песков дал отрицательный ответ.

Так, в воскресенье в ходе саммита лидеры G7 вспомнили о Путине и позавидовали его известной фотографии, где он сидит верхом на лошади во время отдыха в Туве. Готовясь фотографироваться, они начали обсуждать, стоит ли им снимать пиджаки и одежду в целом, чтобы «выглядеть круче» президента РФ.

Известная фотография Путина верхом на коне была сделана во время его отдыха в Республике Тыва в 2009 году. Тогда он находился на посту в должности председателя правительства РФ.

В тот же день в ходе саммита премьер-министр Японии Фумио Кисида посоветовал лидерам государств союза не ослаблять давление и санкционную политику в отношении России. Он также указал на необходимость стран G7 следить за стремительным изменением курсов валют и не допустить разрушения экономик из-за инфляции.

Саммит стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Он продлится по 28-е число.

До этого, 17 июня, Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы.