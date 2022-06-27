Ребенок пострадал при падении в яму на мосту в Сортавале

В городе Сортавале в Карелии мальчик получил травмы, упав в яму на мосту. О случившемся рассказали в соцсетях его родители.

Как выяснилось, мальчик с семьей приехал из Санкт-Петербурга. Он шел по мосту в поселок Красная Горка и провалился ногой в яму, засмотревшись на корабли. Обошлось без переломов.

В комментариях пользователи написали, что участок длиной 150 м, где произошел инцидент, никому не принадлежит, а это значит, что его обслуживанием никто не занимается, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что Сегежский район Карелии в ближайшие два года получит 5,5 млрд рублей на дорожный ремонт. Порядка 4 млрд рублей выделят из федерального бюджета, еще 1,5 млрд поступят из республиканской казны.