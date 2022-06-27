Уровень воды превысил норму на основных реках Амурской области

Уровень воды превысил норму на 70–380 см на основных реках Амурской области. Гребень паводка на Амуре проходит в районе села Сергеевка.

По данным синоптиков, в районе Благовещенска отмечается подъем воды на 117 см за сутки. На участке Кумара — Константиновка подъем составляет 44–130 см в сутки. Спад уровня воды зарегистрирован у села Иннокентьевка, а также на участке Игнашино — Черняево. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Гребень паводка будет смещаться к Иннокентьевке с затоплением поймы на глубину 1–1,5 м до 2 июля. Подтопления жилых домов не прогнозируются.

На реке Зее подъем воды за сутки составил 20–30 см на участке от селе Мазаново до села Малая Сазанка. На участке от Мазаново до Белогорья ожидаются колебания уровня воды в пределах 25 см.

На реках Селемджа и Олекма продолжается спад уровня воды.