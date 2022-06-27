Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина приостановила действие ряда соглашений с РФ по ядерной безопасности
Экономика
В Минфине России заверили в исполнении обязательств по облигациям внешних займов
Мир
Москва объявила о введении санкций против 43 граждан Канады
Туризм
Россиян предупредили о русофобии на курортах Греции
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал рост производства говядины в России в этом году
Мир
США введут визовые ограничения в отношении почти 500 чиновников из РФ
Экономика
Власти Евросоюза обязали страны делиться газом
Мир
Литва и Еврокомиссия согласовали принципы транзита грузов РФ в Калининград
Мир
Посол РФ в Японии пообещал ответ Токио на новые санкции
Политика
Комитет Госдумы поддержал приравнивание к госизмене переход на сторону противника
Политика
За пропаганду символов нацизма введут наказание до четырех лет тюрьмы

Уровень воды превысил норму на основных реках Амурской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень воды превысил норму на 70–380 см на основных реках Амурской области. Гребень паводка на Амуре проходит в районе села Сергеевка.

По данным синоптиков, в районе Благовещенска отмечается подъем воды на 117 см за сутки. На участке Кумара — Константиновка подъем составляет 44–130 см в сутки. Спад уровня воды зарегистрирован у села Иннокентьевка, а также на участке Игнашино — Черняево. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Гребень паводка будет смещаться к Иннокентьевке с затоплением поймы на глубину 1–1,5 м до 2 июля. Подтопления жилых домов не прогнозируются.

На реке Зее подъем воды за сутки составил 20–30 см на участке от селе Мазаново до села Малая Сазанка. На участке от Мазаново до Белогорья ожидаются колебания уровня воды в пределах 25 см.

На реках Селемджа и Олекма продолжается спад уровня воды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022