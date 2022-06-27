Песков не согласился с заявлением Bloomberg о дефолте в России

Песков не согласился с заявлением Bloomberg о дефолте в России

2022-06-27 12:50:43

2022-06-27 12:50:43

2022-06-27 12:50:43

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru