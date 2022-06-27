Прокуратура начала проверку по жалобам на неприятный запах в Томске

Природоохранная прокуратура проведет проверку в Томске после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах в воздухе. Специалисты уже приступили к мероприятиям, направленным на выяснение причин появления этого запаха, а также условий его распространения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

РИА «Томск» пишет, что в Томске каждый год фиксируется большое количество жалоб на смрад, особенно летом. В 2019 году власти обещали за 3–5 лет решить проблему с коммунальными запахами и за 2–3 года — с запахами агропредприятий.

В Томске разработали геоинформационную систему «Запах». На интерактивную карту нанесли более 40 объектов зловония в самом городе и в Томском районе. Речь идет об аграрных предприятиях, канализационных сетях, незаконных точках сброса стоков. С учетом силы и направления ветра карта должна определять источник зловония, рассказали в «Облкомприроды».

В конце мая загрязнение почвы нефтепродуктами обнаружили в туристическом поселке Термальный на Камчатке.