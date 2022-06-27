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Песков указал на уважение РФ права ЛНР решать вопрос о своем будущем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вопрос присоединения Луганской Народной Республики к России должны решать ее жители — это их суверенное право, и Россия это уважает. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Мы неоднократно говорили, что будущее и ЛНР, и ДНР, и других территорий Украины должны решать жители территорий. Это их суверенное право, их суверенное решение. Конечно, это право мы уважаем», — рассказал он журналистам.

Он также прокомментировал прогнозы властей ЛНР о том, что к 1 сентября в республике откроются все школы. По мнению Пескова, к началу нового учебного года должны быть обеспечены все условия, чтобы школьники могли начать занятия.

«Первого сентября должны быть обеспечены все условия для детей, школьников, чтобы они могли начать занятия. Это очень важная задача, которая должна быть обеспечена», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос журналистов касательно дальнейших перспектив спецоперации по защите мирного населения Донбасса, Песков указал, что это «прерогатива военных» и такую информацию следует получать у соответствующей структуры — Минобороны РФ. «Здесь я не берусь ничего говорить», — заключил он.

9 июня стало известно, что с 1 сентября 2022 года все школы Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российские образовательные стандарты. Ту же программу планируется реализовать на других освобожденных территориях Украины.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, а также ЛДНР.

1 июня Песков заявил, что Кремль не сомневается в том, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сами примут решение о своем будущем касательно вхождения в состав Российской Федерации.

В тот же день секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что подконтрольная Вооруженным силам РФ Херсонская область, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России «вне всяких сомнений».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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