Минсельхоз спрогнозировал рост производства говядины в России в этом году

Снижения отпускных цен на крупный рогатый скот для убоя с начала года не наблюдается, ожидается рост производства говядины в России в 2022 году. Об этом рассказали в понедельник, 27 июня, в пресс-службе Минсельхоза, комментируя сообщения СМИ со ссылкой на мясопереработчиков о том, что дешевый импорт давит на российских фермеров.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на игроков рынка и мясопереработчиков писал, что производители говядины в России испытывают трудности из-за низких цен, на которых настаивают мясокомбинаты, и начали отказываться сдавать скот на убой, чтобы не работать в убыток. Согласно их данным, цена говядины падает третий месяц подряд и только за последнюю неделю снизилась на 15%. Причиной стал рост дешевого импорта. Российские фермеры не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое не менее чем на 25% дешевле. В результате отечественные производители практически прекратили продажи скота на убой, ведь из-за роста цен на корма и другие траты у них увеличились и расходы.

«Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в этом году находится на уровне, сопоставимом с прошлогодним. При этом сложившаяся структура рынка мяса и мясопродуктов позволяет прогнозировать увеличение производства говядины по итогам года», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

Там отметили, что в результате введения нулевых импортных пошлин удалось обеспечить доступность говядины для российских потребителей и сдержать темпы роста цен на этот вид мяса на фоне значительного повышения себестоимости производства. При этом снижения отпускных цен на крупный рогатый скот для убоя с начала года не наблюдается.

«Минсельхоз России проводит сбалансированную политику, учитывающую необходимость сохранения стабильных цен на продовольствие, а также рентабельности сельхозтоваропроизводителей. В этом году аграриям оказываются беспрецедентные меры господдержки», — заявили в ведомстве.

Так, животноводам возмещаются затраты на производство продукции, покупку молодняка, технологическую модернизацию объектов, совершенствование работы в области племенного животноводства. Востребован механизм льготного кредитования — производители могут получить займы на приобретение кормов, техники, ветпрепаратов, строительство и модернизацию животноводческих комплексов.

В апреле «Известия» писали, что Минсельхоз собирается ужесточить оборот мясной продукции и подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций <…> могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)». В новой редакции проект приказа исключает мясо и пищевые субпродукты из категории низкого риска, говорила «Известиям» директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Это означает, что для оформления ветдокументов продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист. Сейчас такие бумаги оформляют сотрудники предприятий.

Мониторинг выявил, что уполномоченные лица предприятий допускают большое количество нарушений при оформлении ВСД на мясную продукцию, объяснили в Минсельхозе необходимость изменить правила.