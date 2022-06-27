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В Кремле прокомментировали вопрос помилования Софьи Сапеги

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Фото: Global Look Press
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В вопросе помилования осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии гражданки России Софьи Сапеги стоит дождаться решения президента республики Александра Лукашенко. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Будем ждать решения главы белорусского государства. <…> Это решение белорусской стороны», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в этот же день адвокат Сапеги указал на то, что шансы на помилование достаточно высокие, так как полгода назад министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявлял, что после приговора суда Софья может подать прошение.

Тогда же стало известно, что осужденная попросила Лукашенко о помиловании. Она передала ходатайство в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад.

Лукашенко 3 июня заявил журналистам в Минске о возможности передать РФ Сапегу, добавив, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока девушка сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Как тогда в беседе с «Известиями» отметил Гашинский, полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также уточнял, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко. В случае отказа защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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