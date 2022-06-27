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Турция назвала условия легитимности антироссийских санкций по Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus Nowottnick
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Санкции против России будут законными в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН. Об этом 27 июня заявил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянской газете Messaggero.

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Он напомнил, что ранее Турция также была под действиями санкций, введенных под ложными предлогами и по политическим мотивам. Ряд рестрикций действует до сих пор против оборонной промышленности страны.

«По этой причине мы считаем, что санкции будут значимыми и легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой Организации Объединенных Наций», — добавил Алтун.

Как он подчеркнул, ряд стран считает выгодным затягивание конфликта на Украине, но Турция никогда не станет одной из них.

26 июня пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не будет вводить антироссийские санкции. По его словам, Турция преследует прежде всего экономические выгоды, и поэтому введение санкций не входит в ее планы.

Также он подчеркнул, что начало спецоперации России спровоцировали определенные шаги Запада, а также расширение НАТО. По словам представителя турецкого президента, в новом мировом порядке «на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны».

Как объяснил он, Москва начала сомневаться в правильности такого миропорядка «в геостратегическом и военном плане».

Об отказе вводить санкции официальные лица Турции заявляли и прежде. 14 апреля министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу назвал нереалистичным такой сценарий развития отношений двух стран.

12 марта об отказе от санкций сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, отметив, что такую же точку зрения разделяет Эрдоган.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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