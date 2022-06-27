Военкор «Известий» рассказал об обстреле ВСУ пригорода Луганска

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал 27 июня об обстреле одного из районов в пригороде Луганска со стороны украинских боевиков.

«Еще одна на наших глазах ракета прилетела. Мы находимся в районе населенного пункта Сабовка. Вон там, где поднимаются клубы черного дыма, это Родаково. Дачи, пригород Луганска. Сейчас, слышно по взрывам, это место подвергается ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — рассказал Кулага.

В настоящее время жителей Родаково экстренно эвакуируют.

Утром в понедельник украинские боевики также выпустили ракету комплекса «Точка-У» по городу Зимогорье в ЛНР.

Еще одной «Точкой-У» украинские войска ударили накануне по городу Сватово.

В пятницу, 24 июня, боевики обстреляли ракетами «Точка-У» населенные пункты Тепличное, Брянск и Стаханов.

В результате ударов в Тепличном повреждено около 30 домов, также пострадала мирная жительница. В Брянске повреждено более 25 домов, а также газопровод низкого давления. В Стаханове повреждено 15 жилых домов и линия электропередачи.

Кроме того, 21 июня в одном из разрушенных домостроений города Красный Луч в ЛНР обнаружили останки трех мирных жителей, погибших в результате обстрела украинскими боевиками с использованием ракетного комплекса «Точка-У».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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