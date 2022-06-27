Площадь природного пожара на Алтае за сутки выросла вдвое

Крупный пожар зафиксирован в Угловском районе Алтайского края. Его площадь за сутки увеличилась вдвое, с 2,3 тыс. га до 4,6 тыс. га.

Altapress.ru со ссылкой на региональное министерство природы сообщает, что возгорание возникло 22 июня из-за грозы. Пожар потушили, но из-за жаркой погоды он вспыхнул вновь.

На территории Алтайского края действует противопожарный режим. С возгораниями борются 152 человека, включая лесников и арендодателей участков, а также 53 единицы техники. Также к работам был привлечен самолет-амфибия Бе-200ЧС, но его отправили в Красноярск.

В Угловском районе из-за высокой вероятности возгораний ввели особый противопожарный режим. Сейчас там стоит ветреная и жаркая погода. Периметр противопожарной полосы у населенных пунктов составляет 20 км.