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События недели: американки без абортов, москвичи с модой

Что произошло в мире за последние дни
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Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
22 июня по всей России прошли массовые акции в память годовщины начала Великой Отечественной войны. Другие заметные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Специалисты из России проводят ремонтные работы на территории городской многопрофильной больницы № 7 в Луганске
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Фото прошедшей недели
Фото: Getty Images/Richard Baker
Работники железных дорог и метрополитенов Великобритании объявили самую масштабную за последние 30 лет общенациональную забастовку
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
21 июня сторонники здорового образа жизни отметили Всемирный день йоги
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Фото: REUTERS/China Daily
В китайской провинции Хэйлунцзян продолжились наводнения, связанные с экстремальным количеством осадков
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Из-за подрыва дамб и обильных ливней в Крыму подтопило несколько дорог, два многоквартирных дома и частные домовладения
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Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Поклонники эзотерических учений и мистики отметили 21 июня день летнего солнцестояния ритуальными танцами
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Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)
Самолет Ан-30М совершил 22 июня жесткую посадку неподалеку от реки Оленек в Якутии. Находившиеся на борту люди живы, имеются пострадавшие
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В ночь на 24 июня в Рязанской области потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ил-76. Четверо из находившихся на борту девяти человек погибли, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Военные строители Министерства обороны РФ приступили к возведению новых жилых кварталов в Мариуполе
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Фото: REUTERS/Ali Khara
В результате разрушительного землетрясения в Афганистане погибли не менее 1000 человек, имеются раненые
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Санкт-Петербурге с успехом прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса»
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Москве завершилась первая Московская неделя моды, собравшая более 70 молодых дизайнеров и именитых модельеров со всей России
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Началась эвакуация гражданских лиц с территории завода «Азот» в Северодонецке
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REUTERS/Brendan McDermid
Верховный суд США принял решение, позволяющее штатам самим решать вопрос о праве на аборты. Несколько штатов уже запретили аборты в своих юрисдикциях, что вызвало протесты сторонников права женщин на искусственное прерывание беременности
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