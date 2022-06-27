События недели: американки без абортов, москвичи с модой

22 июня по всей России прошли массовые акции в память годовщины начала Великой Отечественной войны. Другие заметные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Специалисты из России проводят ремонтные работы на территории городской многопрофильной больницы № 7 в Луганске
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Baker
Работники железных дорог и метрополитенов Великобритании объявили самую масштабную за последние 30 лет общенациональную забастовку
На весь экран
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
21 июня сторонники здорового образа жизни отметили Всемирный день йоги
На весь экран
Фото: REUTERS/China Daily
В китайской провинции Хэйлунцзян продолжились наводнения, связанные с экстремальным количеством осадков
На весь экран
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Из-за подрыва дамб и обильных ливней в Крыму подтопило несколько дорог, два многоквартирных дома и частные домовладения
На весь экран
Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Поклонники эзотерических учений и мистики отметили 21 июня день летнего солнцестояния ритуальными танцами
На весь экран
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)
Самолет Ан-30М совершил 22 июня жесткую посадку неподалеку от реки Оленек в Якутии. Находившиеся на борту люди живы, имеются пострадавшие
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В ночь на 24 июня в Рязанской области потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ил-76. Четверо из находившихся на борту девяти человек погибли, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Военные строители Министерства обороны РФ приступили к возведению новых жилых кварталов в Мариуполе
На весь экран
Фото: REUTERS/Ali Khara
В результате разрушительного землетрясения в Афганистане погибли не менее 1000 человек, имеются раненые
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Санкт-Петербурге с успехом прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Москве завершилась первая Московская неделя моды, собравшая более 70 молодых дизайнеров и именитых модельеров со всей России
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Началась эвакуация гражданских лиц с территории завода «Азот» в Северодонецке
На весь экран
REUTERS/Brendan McDermid
Верховный суд США принял решение, позволяющее штатам самим решать вопрос о праве на аборты. Несколько штатов уже запретили аборты в своих юрисдикциях, что вызвало протесты сторонников права женщин на искусственное прерывание беременности
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.