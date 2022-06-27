Военкор «Известий» показал экстренную эвакуацию жителей Родаково в ЛНР

Военные экстренно эвакуируют жителей поселка Родаково в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 27 июня сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, людей перевозят ближе к Луганску.

«Как нам удалось узнать от местных жителей, в той стороне, где сейчас звучат разрывы и жуткий пожар, остались дети. Они остались в детском садике», — рассказал он.

На представленных кадрах женщины и дети бегут к предоставленным автобусам и садятся в них. Местные жители рассказали журналисту, что на территории, где звучат разрывы, находится детский сад, там остались взрослые и дети.

26 июня после обстрела ВСУ города Кременная в ЛНР один человек погиб и еще двое пострадали. Кременная была обстреляна в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) 12 минами из миномета калибра 120 мм.

В ночь на 24 июня ВСУ обстреляли ракетами «Точка-У» город Стаханов, а также поселки Брянка и Тепличное в ЛНР.

Незадолго до этого, 21 июня, в одном из разрушенных домостроений города Красный Луч в ЛНР обнаружили останки трех мирных жителей, погибших в результате обстрела украинскими боевиками с использованием ракетного комплекса «Точка-У».

В тот же день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия обстрелов Кременной и Рубежного в ЛНР ракетами «Точка-У». При этом ракеты не смогли поразить цели, так как были сбиты российской системой противовоздушной обороны.

15 июня стало известно о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное из «Урагана». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле, умер в больнице.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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