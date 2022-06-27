Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за ливней

В ближайшие дни в Приморском крае ожидаются сильные ливни. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, осадки начнутся в ночь на 28 июня на юге Приморья. За 12 часов и меньше выпадет 15–45 мм осадков. В течение суток ожидаются локальные ливни с выпадением более 50 мм осадков, пишет Vostokmedia.

В ночь на 29 июня дожди продолжатся в северной части региона. Скорость ветра достигнет 15–20 м/с, вероятны грозы. Синоптики прогнозируют подъем уровня воды в реках на 50–200 см. В верховьях рек вероятен выход воды из берегов.

Ожидается, что циклон покинет территорию Приморья днем 29 июня. Температура воды повысится до +21…+29 градусов. 30 июня синоптики прогнозируют рост атмосферного давления, в континентальных районах температура воздуха повысится до +25…+32 градусов.