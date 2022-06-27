Новосибирский инструментальный завод перевели на сокращенный график

Новосибирский инструментальный завод перевели на сокращенную рабочую неделю. Это связано с резким уменьшением спроса на его продукцию. Об этом сообщил региональный министр промышленности Андрей Гончаров.

По его словам, ситуация на предприятии находится на контроле министерства, логистические цепочки в ближайшее время наладятся, и завод продолжит стабильную работу.

Ранее Гончаров рассказал о мерах поддержки предприятий со стороны региональных властей. Так, областной минпромторг сохранил субсидии на часть затрат при покупке оборудования. На эту меру поддержки предусмотрено почти 23 млн рублей.

Кроме того, действует госпрограмма по развитию промышленности, Фонд развития промышленности Новосибирской области докапитализирован на 67 млн рублей, пишет VN.ru.