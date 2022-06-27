Белгороду не хватает подрядчиков для дорожных работ

В Белгородской области активно ремонтируют дороги. Из-за большого объема работ возникла нехватка подрядчиков, рассказал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

По его словам, которые приводит «Бел.ru», хуже всего работы выполняются в Белгороде, Старооскольском городском округе, Ракитянском и Красненском районах.

В этом году в области должны привести в порядок около 1,310 млн кв. м. На эти цели выделено из бюджета более 368 млн рублей. Отремонтировано пока 92% муниципальных дорог.

Муниципалитетам поручили до конца года заключить контракты на выполнение работ по ремонту дорог в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Белгороде отремонтируют часы, расположенные на здании «Белгородстата». Конструкция устарела, точное время в течение суток часы уже не показывают.