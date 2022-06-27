Посол РФ в Японии пообещал ответ Токио на новые санкции
Новые санкции Токио, введенные против Москвы, наносят вред самой Японии. Они не останутся без ответа со стороны России. Об этом сообщил 27 июня посол РФ в Токио Михаил Галузин.
«Объявление правительством Японии очередного пакета демонстративных, бессмысленных и обреченных на провал санкций против России свидетельствует о стремлении официального Токио продолжать демонтаж масштабного позитива в российско-японских отношениях, накопленного в течение многих десятилетий усилиями обеих сторон», — говорится в комментарии Галузина, опубликованного на странице российского посольства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Посол назвал эти санкции недальновидными. Он указал, что такая политика наносит вред прежде всего деловым кругам Японии и «без того в непростой ситуации в мировой экономике».
«Разумеется, подобное усиление враждебной политики в отношении России будет учитываться нами в дальнейшем подходе к Японии и без ответа не останется. Нынешний негативный сценарий — выбор японской стороны, которая и будет нести всю ответственность за его последствия», — заключил Галумзин.
Ранее в понедельник телеканал NHK сообщил, что правительство Японии планирует расширить комплекс антироссийских санкций и включить туда еще порядка 160 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с РФ. Предложенный список ограничений также предполагает запрет на предоставление некоторых услуг для России, таких как бухгалтерский учет и траст, замораживание активов около 70 российских физлиц и введение запрета на экспорт в отношении 90 организаций военного назначения.
Днем ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился с призывом к странам G7 не ослаблять давление на Россию. Вместе с тем он также указал на необходимость стран G7 следить за стремительным изменением курсов валют и не допустить разрушения экономик из-за инфляции.
24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не российской спецоперации.
До этого, 7 июня, Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.
9 мая Япония ввела новые санкции против 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Также под санкции попали более 140 человек.
Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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