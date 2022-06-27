Карта спецоперации на Украине 27 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 июня можно в материале «Известий».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли возможность обстреливать центр Донецка.

Первый замглавы министерства информации республики Даниил Безсонов со своей стороны заявил, что ВСУ за время спецоперации потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений уничтожены или взяты в плен.

Кроме того, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что 27 июня заложники украинских боевиков были освобождены с территории завода «Азот» в Северодонецке. Часть людей уже эвакуирована с территории промзоны, их в основном вывозят в распределительный пункт в Старобельск.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».