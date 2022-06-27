Опубликована программа Международного молодежного юридического форума

Международный молодежный юридический форум проходит в рамках юбилейного, Х Петербургского международного юридического форума. ММЮФ состоится в стартовый день ПМЮФ, 28 июня, на площадке КВЦ «Экспофорум».

Организаторами Международного молодежного юридического форума выступают Министерство юстиции Российской Федерации, фонд «Росконгресс» и Санкт-Петербургский государственный университет.

В программу ММЮФ-2022 включено около 20 сессий, в ходе которых участники форума — молодые юристы и студенты юридических специальностей — смогут пообщаться со своими старшими коллегами, обсудить наиболее актуальные, острые и волнующие их вопросы.

Во время дискуссий молодые специалисты обсудят широкий спектр тем — от роли молодежного юридического сообщества в развитии электоральной инфраструктуры России до темы устойчивого развития страны.

Не обойдут стороной и важные вопросы международного права — международное публичное право в киберэпоху, особенности бизнес-культуры стран ШОС и другие.

Не останутся без внимания темы спортивного арбитража, NFT-технологий, а также правовое регулирование игровой индустрии. Вопросам цифрового права и новым современным прогрессивным технологиям будет посвящена не одна сессия форума.

Кроме этого большое внимание в программе ММЮФ будет уделено роли молодежи в построении современного правового общества, будущего нашей страны.

С программой ММЮФ-2022 можно ознакомиться на сайте Х Петербургского международного юридического форума: legalforum.info.

Х Петербургский международный юридический форум проходит при поддержке:

титульного партнера — Газпромбанка (акционерное общество);

стратегического партнера — ПАО «Россети»;

официальных партнеров — ПАО «Газпром», ПАО «МегаФон», ОАО «РЖД», группы компаний «Ташир».