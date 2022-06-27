Реклама
Прямой эфир
Мир
США введут визовые ограничения в отношении почти 500 чиновников из РФ
Мир
Власти Евросоюза обязали страны делиться газом
Мир
Литва и Еврокомиссия согласовали принципы транзита грузов РФ в Калининград
Мир
Посол РФ в Японии пообещал ответ Токио на новые санкции
Политика
Комитет Госдумы поддержал приравнивание к госизмене переход на сторону противника
Экономика
Правительство расширит дальневосточную ипотеку на медиков и педагогов
Политика
За пропаганду символов нацизма введут наказание до четырех лет тюрьмы
Мир
Грузия временно закрыла границу с Россией из-за обильных дождей
Мир
В ЛНР сообщили об эвакуации всех заложников ВСУ из «Азота» в Северодонецке
Экономика
В Совфеде назвали ложью заявления о дефолте в России
Общество
Москвичам пообещали ослабление жары с 28 июня

Опубликована программа Международного молодежного юридического форума

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный молодежный юридический форум проходит в рамках юбилейного, Х Петербургского международного юридического форума. ММЮФ состоится в стартовый день ПМЮФ, 28 июня, на площадке КВЦ «Экспофорум».

Организаторами Международного молодежного юридического форума выступают Министерство юстиции Российской Федерации, фонд «Росконгресс» и Санкт-Петербургский государственный университет.

В программу ММЮФ-2022 включено около 20 сессий, в ходе которых участники форума — молодые юристы и студенты юридических специальностей — смогут пообщаться со своими старшими коллегами, обсудить наиболее актуальные, острые и волнующие их вопросы.

Во время дискуссий молодые специалисты обсудят широкий спектр тем — от роли молодежного юридического сообщества в развитии электоральной инфраструктуры России до темы устойчивого развития страны.

Не обойдут стороной и важные вопросы международного права — международное публичное право в киберэпоху, особенности бизнес-культуры стран ШОС и другие.

Не останутся без внимания темы спортивного арбитража, NFT-технологий, а также правовое регулирование игровой индустрии. Вопросам цифрового права и новым современным прогрессивным технологиям будет посвящена не одна сессия форума.

Кроме этого большое внимание в программе ММЮФ будет уделено роли молодежи в построении современного правового общества, будущего нашей страны.

С программой ММЮФ-2022 можно ознакомиться на сайте Х Петербургского международного юридического форума: legalforum.info.

Х Петербургский международный юридический форум проходит при поддержке:

титульного партнера — Газпромбанка (акционерное общество);

стратегического партнера — ПАО «Россети»;

официальных партнеров — ПАО «Газпром», ПАО «МегаФон», ОАО «РЖД», группы компаний «Ташир».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022