Опубликована культурная программа юбилейного Х ПМЮФ

Гостей и участников юбилейного, Х Петербургского международного юридического форума помимо обширной деловой программы ожидает не менее насыщенная и очень увлекательная культурная программа.

Фестиваль культуры «Петербургские сезоны», который проходит в рамках ПМЮФ-2022, объединит в себе огромное количество художественных выставок, музыкальных концертов, театральных постановок на сценах и в музеях ведущих культурных учреждений Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербург — удивительный город. Даже приехав сюда на деловое мероприятие, невозможно обойти стороной культурную жизнь этого города. Поэтому мы подготовили разнообразную культурную программу, включающую большое количество мероприятий», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

В рамках Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» состоится Арт-коктейль в Мариинском театре, где участники и гости форума смогут насладиться прекрасным спектаклем в стенах легендарного театра. Также участники имеют возможность посетить выдающиеся постановки Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

Кроме этого, участники форума смогут полюбоваться произведениями искусства на выставках Государственного Русского музея, Государственного музея политической истории России, Центрального выставочного зала «Манеж» и Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Послушают нестареющую классику в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. А также насладятся оригинальными интерпретациями мелодий бродвейских спектаклей и голливудских фильмов, которые вошли в историю джаза как знаменитые джазовые стандарты. Послушать прекрасные мелодии можно в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Также участникам форума доступна к посещению уникальная выставка «Исаакиевский собор — петровский храм», приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I. На выставке посетители узнают историю первой Исаакиевской церкви, построенной и освященной в честь небесного покровителя Петра I.

Ознакомиться с деловой и культурной программой форума можно на официальном сайте: legalforum.info.

Х Петербургский международный юридический форум проходит при поддержке:

Титульного партнера: Газпромбанк (Акционерное общество)

Стратегического партнера: ПАО «Россети»

Официальных партнеров: ПАО «Газпром», ПАО «МегаФон», ОАО «РЖД», Группа компаний «Ташир».