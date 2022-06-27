Трое детей утонули в России во время купания в водоемах за выходные

В минувшие выходные на большей части территории России, в том числе в столичном регионе, было по-настоящему жарко. Граждане, воспользовавшись теплой погодой, отправились к водоемам и в аквапарки. Однако для некоторых семей отдых на природе закончился трагически: дети утонули. «Известия» рассказывают о происшествиях 26 июня и публикуют рекомендации, как избежать трагедии.

13-летний мальчик утонул в аквапарке в Волжском

В Волжском Волгоградской области 13-летний мальчик погиб в аквапарке.

Предварительно известно, что ребенок приехал с родителями. Парень условился с отцом, что скатится с горки. Мужчина пошел встречать сына на спуске, но мальчик без ведома взрослого переместился на другую горку. Скатился с нее и утонул в бассейне, так как не умел плавать.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что подросток находился в воде более шести минут. Ни спасатели, ни сотрудники аквапарка, ни посетители не увидели тонущего ребенка.

Причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. Проводятся следственные действия.

9-летний мальчик утонул в водоеме в Беломорске

Девятилетний мальчик в Беломорске, Республика Карелия, отправился купаться в водоеме. Ребенок отдыхал вместе с родителями. Где они находились в момент пребывания сына в воде, не уточняется.

Второй пожарно-спасательный отряд не раскрывает подробности случившегося. Несчастный случай, халатность, сочетание факторов — причину установит следствие.

13-летняя девочка утонула в пруду в Бурятии

Во время отдыха на пруду в Лиственном, Республика Бурятия, пропала девочка. 13-летний ребенок находился у водоема вместе с мамой. В какой-то момент девочка исчезла и женщина забила тревогу.

Местные спасатели исследовали почти 1 кв. км дна. Поиски продолжались на протяжении дня и ночью. Утром в понедельник, 27 июня, было обнаружено тело ребенка.

Мужчины утонули в Самаре и под Выборгом

На реке Самаре утонул мужчина. Он работал мотористом теплохода, находился на ночной вахте.

Видеокамеры установили, что с поста он пропал ночью.

Водолазы, привлеченные к поиску после поступления заявления в полицию, исследовали дно на глубинах 4 и 5 м. Спустя несколько часов тело мужчины подняли на поверхность.

Еще один несчастный случай произошел в Сосновке Выборгского района Ленобласти.

Утонул мужчина 1986 года рождения. В парке на берегу Собачьего озера он отдыхал с друзьями и девушкой. Предварительно известно, что компания распивала спиртные напитки.

Спасение детей в Петербурге и Москве

В выходные чрезвычайные происшествия случились также в Ленинградской области и Москве. Эти два ЧП завершились спасением утопающих.

4-летний ребенок находился в спа-отеле в Сестринске. Предварительно известно, что он остался в бассейне один. Ребенка обнаружили на дне. СМИ изначально сообщили, что он погиб, однако информация не подтвердилась.

По последним данным, мальчик пережил клиническую смерть и сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

12-летнего мальчика спасли на Терлецких прудах в Москве. Спасатели подняли его с глубины около 2 м. Ребенок пробыл под водой недолго. Госпитализация не потребовалась.

Там же спасли еще одного ребенка — достали с глубины в 15 м от берега.

Главные советы, как не утонуть

Грядущие выходные, 2 и 3 июля, также станут жаркими, что будет способствовать привлечению отдыхающих на пруды, реки, водохранилища, аквапарки и моря.

Эксперты, опрошенные «Известиями», перечислили главные рекомендации по безопасному купанию.

Табличка «Купаться запрещено» означает, что окунаться в воду в данном месте на самом деле запрещено по тем или иным причинам: сильное течение, глубокое дно, другое.

На пляжах, приспособленных для купания, установлены оградительные линии или буйки. Заплывать за них нельзя. В случае ЧП спасатели или другие отдыхающие не успеют к тонущему, если он зайдет за них.

Категорически нельзя купаться в состоянии опьянения. Установлено, что у людей, употребивших алкоголь, притупляется чувство опасности, нарушается координация, что может привести к утоплению.

Постоянный контроль купающихся детей — главная обязанность родителей во время отдыха. Важно находиться от них на расстоянии не менее пары метров и не сводить глаз, даже в случае, если ребенок в надувном круге или нарукавниках.

Подробнее о том, что приводит к трагедиям на воде, — в материале «Известий».