В рамках ПМЮФ-2022 пройдет сессия по вопросам развития института судебной экспертизы

1 июля 2022 года в 12:15 на площадке X Петербургского международного юридического форума пройдет сессия на тему: «Судебная экспертиза на передовой борьбы с вызовами времени».

Сессия посвящена вопросам развития взаимовыгодного диалога в сфере судебно-экспертных инноваций, анализу и систематизации современных практик создания и внедрения новых направлений судебно-экспертных исследований с учетом вызовов времени.

Участники мероприятия среди прочего обсудят перспективы международного сотрудничества в области создания и внедрения новых направлений судебно-экспертных исследований на евразийском пространстве, а также рассмотрят инновационные подходы к совершенствованию классификации и методического обеспечения наиболее востребованных родов и видов судебных экспертиз.

«Сегодня особенно важно развивать новые направления судебно-экспертных исследований, разрабатывать и внедрять современные образовательные модели для профессиональной подготовки судебных экспертов по этим направлениям», — отметил первый заместитель министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук.

В дискуссии примут участие первый заместитель министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук, заместитель директора ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации Георгий Омельянюк, проректор по науке ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» Владимир Гуреев, директор Центра правовой экспертизы в сфере противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма; профессор кафедры судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Елена Галяшина, профессор кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирского государственного университета» Фарит Аминев, первый проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Калиолла Сейтенов, профессор кафедры судебных криминалистических экспертиз Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Ирена Лапина.

Подробную деловую программу можно найти на официальном сайте форума: legalforum.info