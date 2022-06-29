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Кардиолог рассказал о более высоком вреде алкоголя при некоторых болезнях

Кардиолог Семенова: чрезмерное употребление алкоголя повышает смертность от болезней сердца
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens
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Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует набору веса. На это 28 июня указала кардиолог, диетолог клинико-диагностического центра «Медси», кандидат медицинских наук Анна Семенова.

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«Хорошо известно, что избыточное потребление алкоголя повышает риск заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшает течение гипертонической болезни и повышает риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Также нужно помнить, что алкоголь сам по себе очень калориен и способствует избыточному набору веса. Установлено, что потребление более 100 г чистого спирта в составе алкогольных напитков в неделю снижает продолжительность жизни», — отметила специалист в беседе с «Известиями».

При этом о снижении риска и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний можно говорить только при употреблении относительно умеренных и низких доз алкоголя. В то же время отсутствие вреда от умеренного потребления алкоголя окончательно не доказано, подчеркнула Семенова.

«В настоящее время допустимым называют потребление до 15–20 г/день (в пересчете на чистый спирт). В среднем алкогольный напиток может содержать от 8 до 14 г спирта, и, как мы видим, речь идет о потреблении 1–2 напитка в день, но не более. Но на самом деле польза от умеренного потребления алкоголя окончательно не доказана. Ряд исследований позволяет предположить, что наименьший риск сердечно-сосудистых заболеваний — именно у непьющих людей, а потребление алкоголя ведет к повышенным цифрам артериального давления и избыточной массе тела», — добавила кардиолог.

24 июня кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров рассказал «Известиям», что смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Он отметил, что есть факторы развития заболевания, на которые нельзя повлиять, например отягощенная наследственность и возраст. Также более высокому риску ишемической болезни сердца подвержены мужчины.

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