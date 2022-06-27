Die Welt написало о «новой ловушке Путина» для стран Запада

Президент России Владимир Путин расставил для западных стран новую сыревую ловушку, пишет немецкое издание Die Welt.

Согласно информации издания, Боливия находится в поисках партнеров для разработки своих месторождений лития, которые считаются крупнейшими в мире. В материале указано, что одним из претендентов является Россия.

«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — пишет автор статьи.

В материале подчеркивается, что контроль над боливийскими месторождениями усугубил бы зависимость Европы от российского сырьевого экспорта, добавив бы к газу и нефти еще и литий. Запасы лития в Боливии превышают его объемы в Аргентине и Чили и исчисляются в 21 млн т.

«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», — резюмировал автор материала.

Страны Запада ужесточили свою санкционную политику в адрес России 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донбасса, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.