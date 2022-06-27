Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии команда из Денвера обыграла «Тампу-Бэй Лайтининг» со счетом 1:2. В составе «Колорадо» выступает россиянин Валерий Ничушкин, передает телеканал «Известия». В финальной серии с «Молниями» он набрал шесть очков по системе гол+пас, забросив четыре шайбы и отдав две результативные передачи.

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