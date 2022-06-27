В МИЦ «Известия» обсудят решение Литвы по ограничению транзита в Калининград
28 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Запрет на транзит в Калининград: к чему приведут действия Литвы?»
Как решение литовских властей отразится на экономике самой Литвы? Какие существуют альтернативные пути доставки грузов? Каким может быть ответ России?
Участники:
- Николай Межевич, доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований;
- Андрей Романов, президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области (онлайн);
- Владимир Матягин, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»;
- Андрей Бакланов, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ;
- Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, специалист по странам Центральной и Восточной Европы, эксперт РСМД.
К участию приглашены представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.