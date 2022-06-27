В МИЦ «Известия» обсудят решение Литвы по ограничению транзита в Калининград

28 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Запрет на транзит в Калининград: к чему приведут действия Литвы?»

Как решение литовских властей отразится на экономике самой Литвы? Какие существуют альтернативные пути доставки грузов? Каким может быть ответ России?

Участники:

Николай Межевич, доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований;

Андрей Романов, президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области (онлайн);

Владимир Матягин, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»;

Андрей Бакланов, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ;

Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, специалист по странам Центральной и Восточной Европы, эксперт РСМД.

К участию приглашены представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.