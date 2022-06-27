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В Италии настаивают на введении потолка цен на российский газ в ЕС

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Премьер-министр Италии Марио Драги признал, что ограничение цен на энергоносители РФ — это геополитическая цель. Политик считает, что нужно сократить финансирование РФ за счет покупки энергоносителей. По мнению премьера, нужно смягчить повышение цен на энергию, компенсировать затраты семьям и компаниям и облагать налогом компании со сверхприбылью. Италия настаивает на введении потолка цен на российский газ в ЕС вместо полного эмбарго, передает телеканал «Известия». Пока предложение не находит полной поддержки среди стран объединения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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