Спецпредставитель президента Песков исключил отключение России от всемирного интернета

Россию практически невозможно отключить от глобального интернета. Об этом 27 июня заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — сказал он.

Песков уточнил, что в этом случае продолжат работать локальные ресурсы, а коннекторы к мировому интернету будут достроены.

Также, по его словам, РФ не собирается отгораживаться от всемирного интернета.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев 7 июня сообщил, что в случае отключения страны от европейских точек обмена интернет-трафиком РФ перенаправит потоки через Азию.

До этого, 25 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты призывают ответственные организации не устраивать массовые отключения интернета в России, чтобы у жителей страны был свободный доступ к информации в Сети.

В беседе с «Известиями» 26 мая директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сравнил подключение к интернету с разветвленной автомобильной сетью и подчеркнул: вероятность того, что все граничащие с РФ страны разом «закроют дороги», крайне мала. Он отметил, что на такой случай «в Минсвязи проводили учения» и «интернет внутри страны по доменам ру и РФ продолжит работу».

В этот же день глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что интернет и цифровой суверенитет РФ — это те области, в которых нужно быть готовыми к «возможному негативному сценарию».

Ранее, 12 марта, лондонская биржа интернета LINX заявила об отключении ключевых провайдеров России «Мегафона» и «Ростелекома». Как уточнил источник «Известий» в отрасли, это не повлияет на скорость интернета в России.