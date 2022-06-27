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Спецпредставитель президента Песков исключил отключение России от всемирного интернета

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Россию практически невозможно отключить от глобального интернета. Об этом 27 июня заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

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«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — сказал он.

Песков уточнил, что в этом случае продолжат работать локальные ресурсы, а коннекторы к мировому интернету будут достроены.

Также, по его словам, РФ не собирается отгораживаться от всемирного интернета.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев 7 июня сообщил, что в случае отключения страны от европейских точек обмена интернет-трафиком РФ перенаправит потоки через Азию.

До этого, 25 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты призывают ответственные организации не устраивать массовые отключения интернета в России, чтобы у жителей страны был свободный доступ к информации в Сети.

В беседе с «Известиями» 26 мая директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сравнил подключение к интернету с разветвленной автомобильной сетью и подчеркнул: вероятность того, что все граничащие с РФ страны разом «закроют дороги», крайне мала. Он отметил, что на такой случай «в Минсвязи проводили учения» и «интернет внутри страны по доменам ру и РФ продолжит работу».

В этот же день глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что интернет и цифровой суверенитет РФ — это те области, в которых нужно быть готовыми к «возможному негативному сценарию».

Ранее, 12 марта, лондонская биржа интернета LINX заявила об отключении ключевых провайдеров России «Мегафона» и «Ростелекома». Как уточнил источник «Известий» в отрасли, это не повлияет на скорость интернета в России.

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