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ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по Зимогорью в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинские военные выпустили ракету комплекса «Точка-У» по городу Зимогорье в Луганской Народной Республике. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрел произошел утром в понедельник, была выпущена одна ракета.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09:00 (совпадает с мск. — Ред.) с направления населенного пункта Артёмовск (Бахмут) по населенному пункту Зимогорье с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В ночь на 24 июня ВСУ обстреляли ракетами «Точка-У» город Стаханов, а также поселки Брянка и Тепличное в ЛНР.

Незадолго до этого, 21 июня, в одном из разрушенных домостроений города Красный Луч в ЛНР обнаружили останки трех мирных жителей, погибших в результате обстрела украинскими боевиками с использованием ракетного комплекса «Точка-У».

В тот же день корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов Кременной и Рубежного в ЛНР ракетами «Точка-У». При этом ракеты не смогли поразить цели, так как были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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