В ДНР допустили отмену смертной казни после трибунала над националистами

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что отмена смертной казни в ДНР может произойти после того, как все военные преступники предстанут перед трибуналом.

«Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины — Российской Федерации. Тогда нам как законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР, а мы уже будем работать и жить в соответствии с УК РФ», — сказала председатель комитета ТАСС.

Шишкина добавила, что если ДНР продолжит существовать как самостоятельное государство, вопрос об отмене смертной казни будет рассмотрен правительством республики.

«Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», — подчеркнула она.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни.

Британская сторона направила ноту в связи с ситуацией. 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает запрос Великобритании.

На следующий день адвокат Юлия Церковникова сообщила, что Аслин, Пиннер и Брагим готовятся подать апелляцию и, в случае отказа, прошение о помиловании.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») 8 июня. Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

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