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Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт

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В ночь на 27 июня Россия допустила первый с 1918 года дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, сообщает агентство Bloomberg.

Издание указало, что льготный период на выплату платежей по гособлигациям в размере $100 млн истек в ночь на понедельник.

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Как рассказал агентству старший суверенный аналитик Loomis Sayles & Company LP Хассан Малик, ситуация, сложившаяся вокруг российского долга по госбумагам, «очень редкая». У страны есть желание и ресурсы обслуживать свои обязательства, однако западные санкции не позволяют ей это сделать. Малик добавил, что этот случай может стать «одним из крупнейших дефолтов в истории».

Однако в статье добавили, что пока дефолт в России носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».

Ранее, 14 июня, сообщалось, что два крупнейших американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России.

До этого, 10 июня, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения.

Угроза дефолта по госдолгу для России возникла на фоне усилившейся санкционной политики стран Запада. 24 мая министерство финансов США не продлило срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.

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